Elegir bien al nuevo DT será clave de cara al futuro de Atlético Tucumán

La elección del DT

El año recién comienza y si bien el equipo aún no ganó, no está complicado en los promedios y falta un largo camino por recorrer de cara a la tabla anual. Éste parece ser el momento para que el “decano” se anime a arriesgar a ir por algo más que un técnico de los denominados “sacapuntos”.

Dentro del abanico de opciones que maneja la comisión directiva en estos momentos hay uno que se destacaba: Facundo Sava. El ex delantero fue técnico de Huracán hasta el domingo. Un flojo arranque en el “globo” lo dejó fuera del cargo tras la derrota frente a Vélez. Sin embargo, “Colo” Sava a pesar de ser del gusto de la mayoría de los integrantes de la comisión directiva y tras algunas reuniones, no aceptó algunas condiciones y por eso quedó fuera de carrera. La urgencia de Atlético por cerrar técnico está fundamentada en dos cuestiones, por un lado desde la CD quieren que el nuevo cuerpo técnico asuma cuanto antes, teniendo en cuenta que el próximo partido es el lunes; pero por otra parte, clubes como Huracán, Sarmiento (el lunes se fue Sergio Rondina) y Tigre (Néstor Gorosito está en la cuerda floja) pronto saldrán -o ya están- barajando las opciones- a buscar técnico.De hecho Frank Darío Kudelka y Alfredo Berti son los nuevos objetivos que quedaron en carpeta tras la negativa de Sava, Pusineri (fue el más votado en una encuesta lanzada por LA GACETA, fue dado de baja por dos dirigentes de peso) y también asoman un puñado de técnicos que actualmente se encuentran sin club y que fueron ofrecidos.

En estos momentos, la comisión directiva del “deca” se encuentra reunida en el estadio Monumental, analizando las diferentes opciones, teniendo en cuenta las charlas que tuvo durante la jornada Cristian Lucchetti (manager) en Buenos Aires. Mañana asumirá Diego Barrado de manera interina, pero todos hacen fuerza para que el nuevo entrenador debute en el Madre de Ciudades frente a Central Córdoba. Aunque el principal candidato dio el portazo, en la intimidad, los dirigentes confían en que el reemplazante de la dupla asumirá cuanto antes, lo cierto es que el futuro del “decano” dependerá mucho de este movimiento de ficha.