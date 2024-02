Atlético Tucumán: Gomez-Orsi y una despedida con tranquilidad

Y nuevamente, mencionó la sensación de calma que lo inunda tanto a él como a Orsi, su compañero de fórmula, que no formó parte de la delegación y recién volverá hoy a la provincia (algo pactado de antemano, y no una consecuencia del partido con Riestra). “Hay que estar tranquilos; el club confió en nosotros en un momento difícil, donde estaba en situación de descenso. Hoy no lo está, entonces está a tiempo de poder cambiar un poco el rumbo de este arranque”, apuntaló uno de los integrantes de la dupla técnica, que en su paso por Tucumán, logró ocho victorias, nueve empates y ocho derrotas, lo que da un 44% de eficacia (33 puntos de 75 posibles).