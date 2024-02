Barrado se hará cargo de Atlético Tucumán, y dirigiría ante Central Córdoba

Ávila también explicó cómo se dio la reunión con Orsi y Gómez, luego de consumada la derrota ante Riestra. “Lamentablemente, han puesto la renuncia a disposición de la comisión directiva, han decidido dar un paso al costado. Ellos saben que el fútbol es resultados; no se están dando, y si esto sigue así, la institución se puede llegar a complicar. Ellos no quieren que la institución se complique en nada, por lo tanto, nos liberan para ver qué golpe de timón podemos dar”, detalló el directivo, que integró la delegación que viajó a Buenos Aires, y fue testigo, en primera persona, del último compromiso de la dupla al frente del equipo. “En nuestra institución siempre apostamos a los proyectos largos, apoyamos a los técnicos, pero ante los resultados no podemos ser ciegos. En todos los técnicos que pasaron por la institución, mandan los resultados. Sin ir más lejos, Lucas Pusineri estuvo a punto de salir campeón, y al torneo siguiente no se dieron los resultados, y lamentablemente se tuvo que ir”, agregó el directivo.