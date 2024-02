Video: Nicki Nicole volvió a los escenarios y le dedicó una fuerte indirecta a Peso Pluma

"Ya no eres bienvenido en el festival de Viña", "desplúmenlo", "Presumir para después no cuidar", "Qué descaro para seguir teniendo la foto", "Patria o nada, ni vengas pa' Argentina, mucha mujer para vos", fueron algunos de los tantos mensajes que los internautas comenzaron a dejarle en su feed junto a la postal en blanco y negro donde lo acompaña su ahora ex novia.