Cartas de lectores: Vietnam, Chile, Uruguay y nosotros

Al regreso de una visita a Vietnam, realizada hace casi una década, la escritora rumana Alicia Diaconú, radicada jovencita en nuestro país, escribió: “ Cuesta creer que por aquí pasó una guerra que nos tuvo en vilo a todos los que pertenecemos a cierta generación, aspirando a cierta ética. Luego de tantos años Vietnam aún podría llorar a sus dos millones de muertos y autocompadecerse de los mutilados y del medio millón de niños nacidos con malformaciones como secuela de esa guerra ganada a los Estados Unidos. Pero lo que más me impresionó (...) es su falta de rencor hacia sus antiguos enemigos. A pesar de lo que les pasó (...) no hay odios ni rastros de revancha. Vi muchos turistas estadounidenses en Vietnam, hay relaciones comerciales entre ambos países, y hasta me topé con ex combatientes norteamericanos casados con vietnamitas. Por todo esto a mi regreso veo, en medios de hechos muy graves, que la “grieta” social está más presente que nunca entre nosotros. Luego de una guerra atroz, un país pobre como Vietnam está floreciendo, y hay un pueblo vivo, unido, que recuerda lo que le sucedió (...) pero que sin odios mira hacia adelante. Aquí entre hermanos, todo es resentimiento y confrontación. Ellos y nosotros, nosotros y ellos”, finaliza, y es como si lo hubiera escrito ayer, ¿verdad? Ahora bien, en Chile fue destacable y emotivo ver juntos, ante el reciente fallecimiento de su ex presidente Piñera, a adversarios ideológicos y a gran parte del pueblo, acompañando a su familia, sin ninguna “grieta” que los separe, y en Uruguay lo mismo, ya que antes de asumir un nuevo Presidente, invita a su antecesor a desayunar y dialogar juntos para mejorar la vida de sus ciudadanos, todo en total armonía democrática. Sin embargo nosotros convivimos entre rencores, soberbia, irrespeto, discordia, beligerancia innecesaria, revanchismos y ofensas de todo tipo, en vez de seguir, aunque sea en parte, el ejemplo del pueblo vietnamita, del chileno y del uruguayo. Necesita imperiosamente Argentina que los referentes políticos de todos los partidos se reúnan, disientan, meriten, dialoguen, concilien, evalúen, cedan, discutan, discrepen, pero que, eso sí, propongan soluciones y no avalen atajos ni escollos malintencionados, y de ese modo terminar de una buena vez y para siempre, de modo civilizado y republicano, con toda esta desunión ciudadana hoy existente que tanto daño nos hizo, y que solo nos acarrea atraso, objetivos inconclusos, vergonzosa desigualdad, falta de oportunidades, paupérrima educación e irritante pobreza y desesperanza, entre otras infamias. Es la única, honesta y prístina forma de volver a ser el otrora país pujante, culto, brioso, ingenioso y generoso, admirado por toda Latinoamérica y por tantos países del mundo.