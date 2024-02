Gorda Resucitada presentará su costado más sensible

- Siento que como artista no tengo miedo de mostrar mi faceta más contestaría, es lo que hasta ahora vengo poniendo en escena, obvio que algo de eso todavía está presente en el show. Sin embargo hace un tiempo vengo pensando que hay una parte más sensible y vulnerable de mí que me cuesta un poco más compartirla y gustaría ponerla a jugar en escena. En un mundo tan voraz y avasallante, creo que también es revolucionario poder mostrar nuestra fragilidad y defenderla.