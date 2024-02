Las IA (por ahora) no desarrollan emociones

La respuesta corta es no. Las IA actualmente no tienen emociones, pero el planteo es más complicado que eso. En este mundo tecnológico sí hay sentimientos pero no funcionan de igual modo que en los humanos. Gustavo Juárez, investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), especializado en IA y base de datos, en diálogo con LA GACETA explica: “hoy las IA, como ChatGPT, llegan a confundirnos, uno les pregunta y ellos contestan. Pueden ser amables, pero no hay emoción. Hay un patrón de comportamiento en esta interfaz hombre-máquina”.