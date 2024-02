Invasión de orugas: tres remedios caseros para prevenir estos insectos de nuestro jardín

Ante la invasión de las orugas, desde el Instituto de Entomología de la Fundación Miguel Lillo aconsejan no fumigar las viviendas porque los insectos no significan ningún daño considerable y hacer esto puede generar consecuencias negativas en la salud de las personas. No obstante, surge el interrogante: ¿de qué manera erradicamos estos insectos de nuestras casas?