La larga espera del caso de Paulina Lebbos

El próximo 26 de febrero se cumplirán 18 años desde que Paulina Lebbos fue secuestrada luego de haber estado en un boliche en la zona del ex Abasto. En este tiempo se realizaron juicios, se condenó a personas y se llegó a comprobación de que alrededor del crimen hubo una importantísima red de encubrimiento que se encargó de realizar maniobras para lograr lo que hasta ahora parece haber tenido éxito: que no se conozca el nombre de él o los asesinos. El caso pasó por las manos de cuatro fiscales, pero nunca se pudo llegar a determinar quiénes secuestraron a la joven estudiante de Comunicación Social, y porqué la mataron. El cuerpo de Paulina apareció a la vera de la ruta 341 que conduce a Raco el 11 de marzo.

El reclamo del padre de la víctima, Alberto Lebbos, trascendió las fronteras de la provincia. El hombre se convirtió en la imagen de la lucha contra la impunidad en la provincia, a la que se sumaron decenas de personas que vivieron experiencias similares con casos que aún siguen impunes.

En febrero de 2019, hace ya cinco años, un tribunal conformado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto condenó a seis años de cárcel al ex secretario de seguridad Eduardo di Lella y al ex jefe de Policía Hugo Sánchez; a cinco años y medio al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y a cinco años de prisión al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito. El ex policía Waldino Rodríguez recibió una pena de tres años de prisión condicional. De ellos, tanto Di Lella como Sánchez permanecen con prisión domiciliaria. El resto ya obtuvo el beneficio de la libertad condicional. En pocos meses todos habrán cumplido su condena. Y siempre dijeron ser inocentes. En diciembre de 2021 el ex fiscal Carlos Albaca, el segundo de los investigadores que tuvo la causa, también fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento agravado. Actualmente pasa sus días en el penal de Villa Urquiza a la espera que la Justicia resuelva si le otorgan la prisión domiciliaria por su edad y su estado de salud, algo que hasta el momento se le negó.

Lebbos aún espera Justicia, pero recibe evasivas. En 2019, cuando los jueces condenaron a los responsables en ese momento de la Seguridad en la provincia ordenaron que se investigue a 33 personas más, entre las cuales están los que ellos consideran los principales sospechosos del crimen.

Pero esa orden de los camaristas quedó en la nada. A pesar de los constantes reclamos y notas remitidas al ministro fiscal Edmundo Jiménez, las causas siguen paralizadas. Lebbos, incluso, recurrió al flamante ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, a quien le explicó lo que estaba sucediendo en la provincia, y le pidió su intervención. Pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El próximo 26 de febrero, como desde hace 18 años, Lebbos encabezará un nuevo acto en Plaza Independencia para conmemorar el fallecimiento de su hija. Como cada uno de estos años cargará contra los Poderes del Estado y reclamará Justicia. Estará acompañado por sus compañeros de lucha. El hombre no se rinde. Sería bueno que la Justicia recordara que es un padre que lo único que quiere saber es quién mató a su hija. Y tan importante como eso, por qué. El paso del tiempo no hace más que agigantar una herida sumamente dolorosa.