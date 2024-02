Jaldo: “Vamos a seguir con nuestra postura dialoguista con el Gobierno”

"Saben que los recursos de la obra pública no están llegando, por lo tanto, tenemos que sacar una emergencia que contemple diferentes situaciones, en lo legal, en lo financiero, y también en lo edilicio de las obras. Digo legal porque por ahí habrá que renegociar o acomodar algún contrato de obras que no llegaron los recursos y hoy están con una ejecución lenta o quizás paralizada. Digo en lo financiero porque esa ley va a permitir, como son obras financiadas con recursos nacionales o bien con recursos internacionales, tanto del BID como de la CAF, la provincia no interviene”, explicó.