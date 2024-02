Tres generaciones fueron protagonistas de la apertura de los Intervillas

“Yo quería leer LA GACETA y tomarme un café en el club, pero no hay lugar ni para estacionar, No me acordaba que eran los intervillas”, dijo una señora que se acomodó en un restaurante de la calle principal de la villa, escapando de la multitud. Ese vaticinio fue corroborado minutos después. Mucha gente, muchos autos, caballos y diversión.