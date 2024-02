Las “decanas” quieren más apoyo y jugar en el ascenso de AFA

La arquera contó el sacrificio que implica jugar una Liga Tucumana y lo poco redituable que es, no solo económicamente, sino deportivamente para un equipo como Atlético. "Mucha gente no sabe por todo lo que pasamos. Tenemos que pagar inscripción por equipo, tenemos que pagar el arbitraje, que nos venían cobrando $1000 por persona por partido; tenemos que gastar en colectivo para ir al club, algunas hasta cuatro colectivos por entrenamiento. Y a veces ya no tenemos ganas de jugar el torneo porque se suspenden partidos, porque los equipos del interior muchas veces no vienen a jugar, por los premios", enumeró Larrahona, que aseguró: "somos totalmente amateur y todo sale de nuestro bolsillo".