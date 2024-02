Cuidado con las nuevas condiciones de uso de WhatsApp: pueden suspender tu cuenta si hacés alguna de estas actividades

Entre los cambios que se implementarán, los consumidores de WhatsApp ya no podrán enviar contenido "íntimo" para adultos mediante el servicio de mensajería. Tampoco podrán enviarse mensajes masivos y se implementará un límite de reenvío de mensajes que pasará a ser de hasta 5 personas. Además, no se permitirá utilizar aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus.