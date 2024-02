Una mujer fue imputada por el robo en una farmacia de calle Balcarce al 400

“Hay una problemática compleja en la provincia a través de esta actividad delictual que se ve incrementada (mecherismo). Conforman una cadena de hechos que generan un perjuicio económico y de inseguridad. No es la primera vez que actúa ya que en un hecho anterior lo hizo con características similares y no se sujetó al proceso que tramita la Fiscalía de Flagrancia II. Ayer se le revocó la suspensión de juicio a prueba porque no cumplió las reglas de conducta”, comentó la Auxiliar de Fiscal. “No actuó sola y hay un hombre que se dio a la fuga (sería su pareja)”, agregó Bellomio.