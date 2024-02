Gran Hermano: nuevos placa de nominados, feroz pelea y amenazas entre dos participantes

Pero "Furia" no se quedó callada y retrucó: "¿Y te vas a bancar baile en orto y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar?". "Que comience el juego", le respondió el tucumano riéndose de los gritos de su compañera. "Vamos a ver si te salva tu amigo mañana, cagón", le dijo a los gritos, en referencia al líder de la seman, Martín Ku. Pero la pelea no terminó en buenos términos, sino que incluso la preparadora física amenazó al cantante: "No me jodás porque t erompo la cabeza, me van a sacar porque te voy a romper la cabeza".