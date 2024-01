Concepción: encontraron al bebé flotando en la pileta y una sargento logró revivirlo

“Tipo 12.45 se apersonaron vecinos del barrio 1° de Mayo II diciendo que había un bebé ahogado a pocas cuadras de ahí. Yo me fui por instinto, de madre y de policía y, cuando llegué vi al pequeño boca abajo en una pileta. Lo tomé en brazos, le comencé a realizar primeros auxilios, no reaccionaba, tenía latidos débiles entonces, lo tomé boca abajo, al ser tan chiquito hay que ser muy cuidadoso con el tórax y empezó a largar muchísima agua, fue la primera vez que veía eso. Luego suspiró y lo mismo no reaccionaba. Por esta razón pedí a la gente que estaba alrededor que se disperse, salí afuera y volví a tomarlo en posición boca abajo, le practiqué RCP y continúo expulsando más agua. En ese momento llegó personal de la Motorizada, que son mis compañeros que llegaron en menos de 10 minutos. El tiempo para mí, en estas circunstancias, no contaba y fue entonces que el pequeño comenzó a reaccionar, continué con las maniobras para que expulse los restos de agua por la nariz y largó el llanto y ahí recién sentí tranquilidad”, detalló Verónica y comentó que eso le recordó a una intervención con RCP que tuvo que practicarle hace varios años a su propio hijo que había sufrido un accidente.