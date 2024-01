Rita Cazorla: "Tenemos un gran nivel de rugby femenino en Tucumán"

Se supone que una charla de café debe incluir café en algunas de sus formas, sea doble, jarrita o pocillo, pero Rita Cazorla se sale de la norma -así como lo hizo hace dos décadas al elegir el rugby- y se pide un agua sin gas. Es comprensible: el verano en Tucumán casi no da tregua. Sin embargo, aclara que la razón pasa más por otro lado: "me estoy cuidando para jugar el Seven de Tafí del Valle", explica. Con 39 años, la mitad de ellos dedicados al rugby, Rita siente que aún no lo ha dado todo como jugadora, y por eso se anima al desafío de jugar un partido de exhibición entre Cardenales (su club) y Aguará Guazú a 2.000 metros de altura.

Para ella era imposible saber (y si se lo hubiera dicho, no lo hubiera creído) la enorme cadena de acontecimientos que se desataría aquella tarde de septiembre de 2004 cuando, mientras practicaba atletismo en la pista de la Facultad de Educación Física, un grupo de mujeres la invitó a tirar pases con una pelota de rugby. Aunque al principio dijo que muchas gracias pero no, días después la picó la curiosidad y se sumó al grupo, sin saber que se trataba de las Huarmis, el primer equipo femenino de rugby de Tucumán y uno de los primeros del país. No tardó en mostrar condiciones naturales para el juego y al año siguiente fue convocada a Las Pumas, dando inicio a una década en el seleccionado nacional femenino, con el que recorrió lugares como Houston, Las Vegas, Hong Kong, Toronto y Dublín.

"Lo tomé como un desafío en ese primer momento, pero se fueron ampliando a medida que pasaba el tiempo. Si hoy miro para atrás, es un camino largo pero lindo", resume la única jugadora que perteneció a las Huarmis que continúa en actividad. Y lo hace con plena vigencia: en 2023, con Cardenales ganó su quinto título en un Nacional, el torneo de clubes más importante del país. Antes, lo había hecho durante cuatro años consecutivos (2012, 2013, 2014 y 2015) como capitana de las "purpuradas". "Estuve muy comprometida con el entrenamiento, con la parte física sobre todo. Yo soy bastante competitiva, en el buen sentido, si es que lo hay. Siempre me gusta ponerme al lado de las más picantes, para poder competir de esa manera y crecer. Lo tomé así al compromiso del gimnasio, de la alimentación, correr, correr y correr porque sabía que al final iba a tener sus resultados. Fue casi perfecto", concluye.