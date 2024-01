Antes de un paro hay que agotar las vías del diálogo

Después de cada paro general de la CGT nacional, surge la misma pregunta: ¿y ahora qué? ¿Valió la pena? Según el lugar que ocupe para brindar una respuesta, estas irán desde que el mensaje fue contundente hasta que la medida de fuerza fue un fracaso. Las miradas no sólo marcan la necesidad de imponer un relato en cada orilla, sino que muestran un déficit de la clase dirigente: no ser capaces de sentarse a dialogar para encontrar puntos de consenso y evitar que los conflictos se desaten. Claro, a no ser que desde ambos lados, por razones sectoriales e intereses particulares, no haya predisposición al acuerdo, y si a la confrontación.