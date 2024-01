Tras la salida de Ferraro, Economía absorberá el Ministerio de Infraestructura

Esta mañana, el ministro estaba en su despacho organizando su nueva estructura, aunque aún no está claro cuándo se oficializará el traspaso. En Economía no quieren que se mencione la idea de “súper ministro”, aunque está claro que en los hechos lo será: no tendrá bajo su ala la puesta en marcha del ambicioso plan económico con un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, sino que además controlará otras secretarías decisivas para la gestión económica, consignó Infobae.