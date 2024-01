Milei dijo que no está dispuesto a negociar la ley ómnibus y afirmó: "Estamos a muy poco de poder dolarizar"

Y sumó: “Si además, usted esto lo acompaña en un conjunto de reformas en el mercado laboral que permite que se creen más puestos de trabajo, que la productividad sea mayor y que los salarios sean mayor usted puede hacer una reforma del sistema previsional sin vulnerar los derechos adquiridos. Pero es parte de un todo de las reformas, no se puede tomar de a partecitas. Si usted toma solo una parte, el problema no lo va a arreglar. Entonces nosotros tenemos una solución, pero implica un montón de cuestiones en paralelo que todavía no están arregladas”.