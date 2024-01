Diego Flores está listo para mostrar la nueva versión de San Martín en La Ciudadela

El equipo visitante viene de disputar tres amistosos en esta pretemporada. Jugó dos partidos frente a Gimnasia de Jujuy en el que no se sacaron diferencias (0-0, ambos) y fue derrotado por Boca en el estadio “Padre Martearena”. El debut del conjunto salteño en la Primera Nacional será el domingo 4 frente a Chaco For Ever.