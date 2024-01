Abad dice que ahora Tucumán va por el bioetanol

“En esto nadie puede pensar que el Gobierno provincial no se ocupa del bioetanol. Somos defensores, y lo hemos demostrado en cada gestión, de las economías regionales, arrancando por el limón, luego por el azúcar y ahora por el bioetanol y eso se lo hicimos saber a las autoridades del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Bioeconomía en cada reunión”, resaltó el ministro. Recordó, en ese sentido, que -por caso- en uno de los encuentros, el titular de Bioeconomía, Fernando Vilella, le reprochó que hay industriales tucumanos que no cumplieron con los cupos asignados en los últimos años para definir los porcentajes de corte. “Le respondí que eso no era óbice para que todos paguen las consecuencias y que, por ese motivo, tenga que desaparecer toda un actividad”, continuó. Abad indicó que el concepto que refuerza, en toda gestión ante las autoridades nacionales, es que “Tucumán es azúcar”, ya que es una de las industrias madre que genera miles de puestos laborales en plena zafra. “Hemos peleado por el citrus; también para que se deseche el artículo 59 que promovía la derogación de la Ley del azúcar, por lo que se podía activar la importación. Y ahora estamos peleando por el bioetanol. La gestión del gobernador, Osvaldo Jaldo, no baja los brazos en todas las tratativas”, puntualizó.