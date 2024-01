Impuesto a los Bienes Personales: ¿cómo operarán los cambios?

Según la tributarista Claudia Pose, socia de Impuestos y Legales en BDO Argentina, sorprende el cambio de rumbo respecto de lo que se anticipaba como una baja graduable de la tasa de tributación. “Recordemos que, conforme el proyecto original, las tasas serían disminuidas del 1,5% al 0,5% durante 2023 a 2027. Conforme al nuevo borrador, la tasa máxima se mantendría en el 1,5% desde 2023 hasta 2026, recién disminuyendo rápidamente en el año 2027 (cuya recaudación sería dada en 2028, fuera del marco del presente Gobierno)”, puntualiza la experta. Si bien se celebra la continuidad en la eliminación de la tasa diferencial sobre bienes del exterior (que hoy está en el orden del 2,25%), es criticado el no cumplimiento de lo que en una primera medida se manifestó en cuanto a la baja del impuesto. “Con esta nueva situación, torna al menos relevante rever la conveniencia o no del anticipo del tributo por los próximos cinco años, en donde la tasa sería fija del 0,75%, no sólo para contribuyentes que proyectan un aumento en su patrimonio, sino para el común de los sujetos pagadores”, dice Pose (foto). Acota que será relevante considerar, por un lado, cuánto del patrimonio actual se encuentra valuado en moneda extranjera, la cual sin duda será revaluada cada año en forma considerable, versus el efecto financiero de pagar en los próximos meses vencimientos futuros, y por otro lado, la tasa nominal (la cual sería del 3,75% si se abonara en forma adelantada, versus el 6,25% si se abonara año tras año, según las tasas del nuevo borrador). A esto, se le suma el beneficio de la estabilidad fiscal por 12 años a partir del 1° de enero de 2028 (es decir, hasta 2040). Como punto positivo del nuevo borrador, Pose resalta la inclusión de cierto beneficio para los “contribuyentes cumplidores”, quienes verán disminuida su tasa de tributación de 2024 a 2026 (no aplica para los próximos vencimientos correspondientes a 2023) en un 0,5% de la tasa. Aunque, consideramos que está muy alejado a lo que fue el beneficio brindado en el último blanqueo, en donde se eximió por tres años del pago del tributo. Asimismo, es positiva la actualización del monto del mínimo no imponible a la suma de $100 millones, así como el monto exento por el inmueble casa habitación en la suma de $ 350 millones, estos últimos dos casos, con efecto a partir de las liquidaciones correspondientes al periodo fiscal 2023.