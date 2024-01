Pese a la alegría por volver, los hinchas de Atlético Tucumán se quejaron del sistema para sacar entradas

Sin embargo, como había trascendido en redes sociales durante los últimos días, asociarse no fue una tarea fácil para los hinchas “decanos”. Según cuentan los propios fanáticos, aquellos que decidieron iniciar los trámites esta semana pasaron por varias dificultades. “Había muchísima gente en las oficinas. Tuve que hacer fila durante más de cinco horas. Que pase eso en un club como Atlético, en 2024, es algo que no puede ser. Eso es propio de un equipo del Argentino A. Incluso, no llegué a asociarme por falta de tiempo”, expresó con cierta resignación Santiago Orazú, quien igualmente sacó la entrada para ver el debut contra Rosario Central. “Me emociona ver al equipo después de tanto tiempo. Salí del trabajo ya pensando en ir a la cancha”, agregó.