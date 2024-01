Imperdible viaje para conocer cada detalle de “The Last of Us-Part II”

Joel recorre con un paño cada detalle de la guitarra que luego le regalará a Ellie. Una guitarra que vos vas a tocar. Sí, vas tocarla como si estuviera en tus manos. En las primeras imágenes de “The Last of Us-Part II”, remasterizado para PlayStation 5, se puede encontrar una definición increíble en cada movimiento del protagonista, a tal punto de caer en un modo que no permite distinguir la ficción de la realidad.