La salud mental, en un momento bisagra

En ese partido, Maguna abandonó la cancha y nunca más volvió a jugar al fútbol. “En aquel momento sentí que por mí culpa San Martín iba a perder la clasificación, y eso me puso mal. Decidí irme, mis compañeros no me dejaban… El doctor (Luis) Semrik intentó consolarme y hacerme cambiar de opinión, pero no. Quería irme a mi casa y terminar con todo”, expresó Maguna. Sus palabras dejaron en claro la presión que la presión, en cualquier trabajo (pero sobre todo en uno que es seguido por miles y miles de personas) puede causar daños irreparables. Maguna pudo hablar del tema y confesar sus temores más de 20 años después seguramente porque ya no será tratado como un “loco”, sino como alguien que no soportó la presión y colapsó. Cualquiera que haya sufrido problemas en su salud mental podrá entenderlo.