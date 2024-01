Gran Hermano: Rosina reveló el accidente que casi le cuesta la vida

“Encima, no me querían dejar hablar con mi madre. Yo la escuchaba gritar por mí en el teléfono, en un estado de shock”, sumó sobre el hecho que ocurrió en 2016. “Agradezco a la vida que me dio otra oportunidad. Gracias a eso que me marcó y me dijo ‘Rosina, viví, disfrutá la vida’. Porque yo siento que no somos conscientes de que hoy podemos estar acá y mañana no sabemos si vamos a estar. Es como que lo damos por hecho y ¿quién te lo asegura? Nadie”, cerró reflexiva.