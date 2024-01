La música despide a Juan Carlos Grupalli

Desde fines del 2022, a instancias de su hija Norita, me reuní con él para charlar de música y, desde el primer encuentro, Juan Carlos me planteó con vehemencia, su profunda preocupación (¡con más de 90 años de vida!) porque en Tucumán, un verdadero semillero de músicos, no se estaban haciendo, salvo esporádicamente, Conciertos de Música de Cámara (entiéndase obras musicales para dos y más instrumentos como dúos, tríos, cuartetos, etcétera). Con un sentido muy práctico y un entusiasmo arrollador, me propuso que trabajáramos juntos sumando a sus hijos, en una suerte de agrupación sin fines de lucro para motivar a los músicos a juntarse y abordar ese increíble y riquísimo repertorio con dos objetivos: difundir esta música y, tal vez lo más importante, formarse como músicos ya que el hacer música “con otros” es fundamental para todo intérprete. Así surgió la Agrupación Música de Cámara Tucumán. Su primer ciclo, entre abril y noviembre del año pasado, contó con el enorme apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Dirección y Personal del Auditorio Virla. Juan Carlos, a pesar de su edad y de algunos problemas de salud, se preocupaba por los detalles de cada concierto. Compartía de ese modo la gestión cultural y no abandonaba su trabajo como compositor. A fines del año pasado me mostró un cuarteto para Cuerdas y Piano que acababa de “madurar”, después de mucho trabajo y me comprometió para que se lo estrene durante este año.