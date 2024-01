El esfuerzo amateur precisa del apoyo estatal

Tucumán no fue ajena al fenómeno. Si bien el rugby se vive con una efervescencia particular en esta provincia, todos los clubes sufrieron el impacto en mayor o menor medida, y sufrieron un retroceso en su masa societaria. Sin embargo, los que peor la sacaron fueron los clubes más humildes, los pertenecientes al Desarrollo (tercera categoría a nivel regional) y al llamado rugby emergente, estrato que aglutina a aquellos focos de rugby que surgen de manera espontánea en plazas, descampados, polideportivos y otros espacios, y que no cuentan con la estructura edilicia ni legal propia de un club.