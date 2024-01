Llega “El niño y la garza”, la nueva película de Miyazaki

El protagonista es Mahito, quien a sus 12 años siente la culpa de no haber podido salvar a su mamá en un bombardeo aliado a Tokio. Su mudanza al campo no lo alivia, pese a los cuidados que recibe. Prefiere la soledad y la reflexión para encontrar respuestas, en un ambiente que, antes que bucólico, lo siente hostil donde la nueva pareja de su padre espera un hijo y no se adapta a la escuela. Una garza se aparece entonces como un elemento disruptivo: “Tu madre está viva”, le dice para que la acompañe hasta una torre lejana. El viaje y el destino estarán plagados de acechanzas, peligros y desafíos, pero atravesarlos implicará recomponer su desecho corazón y volver a encontrar un sentido a la vida, aún cuando hayamos perdido a los seres más queridos. La vida y la muerte se vinculan de modo fantástico en esta producción, que en el fondo es un canto a la ilusión y un homenaje a la amistad, bajo el impulso de que siempre es posible un nuevo comienzo.