Las telarañas y las redes neurales en el arte y la tecnología

En la no tan reciente Inteligencia Artificial surge un método que se llama red neuronal que enseña a las computadoras a procesar datos. En este punto se conectan dos de los principales invitados al nuevo encuentro de “Seven on Seven” (7 x 7) que se realiza en el New Museum de Nueva York: el artista Tomás Saraceno y Harry Halpin, director ejecutivo y cofundador de Nym Technologies, una empresa pionera en tecnología de privacidad en blockchain. “El tucumano Saraceno tendrá presentaciones innovadoras, igualmente inspiradas en su más reconocido trabajo con las hilaturas de las telas de araña”, anunció el museo.