Ley ómnibus: citrícolas se opusieron a las retenciones impulsadas por el gobierno de Milei

En momentos en que el Gobierno nacional defiende el libre mercado y comercio, el directivo insistió ante los diputados que el sector citrícola se ha topado con mercados externos proteccionistas. “En Estados Unidos (EEUU) estamos obligados a medidas antidumping con un precio de referencia. No podemos ingresar con nuestros jugos por debajo de U$S 2.600, cuando el precio de otros países es menor de U$S 1.900”, enfatizó.