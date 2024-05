Alberto Fernández rompe el silencio: "Con Cristina no hablo desde el 10 de diciembre"

"A mi me tocó recibir un país endeudado y virtualmente en default. Al día 99 me llegó una pandemia con un sistema de salud abandonado por el gobierno anterior. Cuando creía que estaba saliendo de ahí, apareció la guerra. Me trastoca todo los precios de los alimentos. Y cuando estaba saliendo de ahí, tuve la sequía más grande de los últimos 100 años. Ahora, cuando termina nuestro Gobierno, resulta que nos convertimos en el país que mejor trató el tema de la pandemia en América Latina, la industria creció, cree 1.000.000 de puestos de trabajo, me fui con 38 meses ininterrumpidos con crecimiento del empleo y del consumo. Dejé el índice más bajo de desocupación de la democracia. Todo eso no ocurre sin que se tomen decisiones", describió.