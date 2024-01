Qué hay para ver en Star+: llegan nuevas temporadas de sus series y estrenos

La serie comienza cuando el diseñador Cristóbal Balenciaga presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido la ciudad luz, donde Chanel, Dior y Givenchy son los referentes de la alta costura. Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos. Está protagonizada por Alberto San Juan y un elenco internacional de actores que dan vida a reconocidos personajes del siglo XX y que fueron fundamentales en la vida del Maestro. Entre ellos, destacan Belén Cuesta (Fabiola de Mora y Aragón); Josean Bengoetxea (el empresario donostiarra Nicolás Bizkarrondo); Cecilia Solaguren (su mujer, Virgilia Mendizabal); Adam Quintero (Ramón Esparza y colaborador del diseñador); Thomas Coumans (Wladzio D’Attainville, pareja y socio de Cristóbal Balenciaga); Gemma Whelan (Prudence Glynn, periodista de The Times); Anouk Grinberg (Coco Chanel); Gabrielle Lazure (Carmel Snow, directora de moda de Harper’sBazaar); Patrice Thibaud (Christian Dior); Nine d’Urso (la modelo Colette); y Anna-Victoire Olivier (la actriz Audrey Hepburn).