“Murió GH”: en una noche intensa, se fue una de las favoritas de la casa de Gran Hermano

Los nominados más esperados de Gran Hermano: un mano a mano entre Alan y Catalina

Entre aplausos y cantos con la temática “tomatela” y “que se vaya” por parte del público, Alan entró al confesionario muy confiado y tranquilo, en el que con pocas palabras señaló: “Tengo muchas ganas de seguir acá, seguir divirtiéndome, seguir jugando” y en su afán que quedó claro que no durará mucho tiempo deseó “Ojalá que la gente me aguante y me pueda quedar acá un tiempo más”, pero el “afuera” le contestó del otro lado con un “tomatela.”