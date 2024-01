Durante el año pasado, Tucumán recibió casi un 20% menos de fondos discrecionales, respecto de 2022

En 2023 las provincias recibieron $ 1,9 billón, lo que implica un incremento nominal del 149,1% y una caída real de un 0,5%. En porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), el total equivale a un 1% y eso es lo que está en juego, en la actualidad, con la puja que enfrenta al presidente Javier Milei, quien ha dicho en reiteradas oportunidades que no habrá más plata discrecional para repartir, y los gobernadores, que quieren sostener mínimamente sus planes de obras públicas. De hecho, en este dinero no automático no sólo están financiados esos trabajos públicos, sino también el Fondo de Incentivo Docente.