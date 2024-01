Crisis del transporte: empresarios anticipan que la restricción podría extenderse a toda la provincia

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) advirtió que, de no surgir alternativas para el financiamiento del sector, se verán forzados no sólo a sostener la reducción de los recorridos en el ámbito de la Capital, sino también a extender la medida en los municipios del interior de la provincia. Las firmas nucleadas en esta entidad comenzaron ayer a brindar un “servicio de emergencia”, con una disminución de hasta el 70% en las frecuencias y la suspensión de choferes (con los descuentos en los haberes por las horas no trabajadas).