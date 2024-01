El peligro de exponer a los hijos con bromas en las redes sociales

“Siempre hay que tener precaución con los chicos porque lamentablemente uno no sabe quién se puede encontrar del otro lado de la pantalla. Yo no soy madre, pero tengo sobrinos y primos muy chiquitos con los que nunca subo contenido y trato siempre de no exponerlos a las redes, porque me parece sumamente peligroso”, indicó Daneri.