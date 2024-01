Martín Menem afirmó que hay consenso para aprobar el proyecto de la ley "Bases"

"No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo que no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco", enfatizó Menem respecto a la posibilidad de sesionar durante los fines de semana para avanzar en el debate del proyecto de Ley.