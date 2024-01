Cómo funcionarán los colectivos en San Miguel de Tucumán con las restricciones de Aetat

“Llama poderosamente la atención esta medida anunciada para el día viernes a partir de las 0 horas con reducción de la frecuencia, algo que nosotros no permitimos, no avalamos. Porque esto está estipulado en la Ordenanza 400/79, que en sus artículos 16, 22 y 51 habla que no se puede permitir una situación de esta naturaleza, salvo que haya conocimiento por parte del poder concedente, en este caso el Departamento Ejecutivo municipal, o por razones de gravedad extrema o de fuerza mayor que no es el caso”, precisó el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva.