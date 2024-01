Tuvo un grave accidente, quedó imposibilitado para jugar al handball, pero encontró otro rol en el campo de juego

“El médico que me trasladaba aquel día, le dijo a mi papá que tenía lesionada la médula espinal porque no sentía las piernas. Le avisaron que no se preocupe por mis piernas, sino porque salga con vida. Estuve internado un mes y me realizaron una operación en la séptima vértebra de la columna para estabilizarme. Siempre pensé que podía volver a caminar. No movía nada y estuve con una herradura en la cabeza 20 días. Cuando me operaron no movía absolutamente nada, estaba acostado en una camilla. Jamás dimensioné que no podía volver a caminar”, aseguró. “Cuando estaba en rehabilitación los que se iban tocaban una campana. Todos se retiraban en silla de ruedas, ninguno caminaba y ahí me cayó la ficha. Eso fue un golpe anímico tremendo, pero a veces lo necesitas”, agregó.