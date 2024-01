Pasó por más de 10 equipos y fue goleador de la Primera Nacional, pero Klusener asegura que encontró su lugar en San Martín

“Jugamos la final contra Deportivo Riestra y después obviamente me tomé unos días de descanso. En todo eso, siempre hay llamados, jugué en muchos lados y tengo gente muy conocida en cada lugar por los que pasé. Tenía otras posibilidades, pero cuando me enteré del interés de San Martín las posibilidades cambiaron”, explica, avisando que, en otro momento, ya había estado cerca de llegar La Ciudadela. “En algún momento de mi carrera existió la posibilidad, pero no se dio”.