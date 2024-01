Milei se muda a la Quinta de Olivos y dijo que no usará el helicóptero para ir a la Casa Rosada

El traslado del jefe de Estado, que se dio a casi un mes de su asunción por las refacciones que se hicieron en la residencia presidencial, no será completa. La propiedad todavía no está preparada para la llegada de sus perros, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. "Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza", contó el mandatario.