Gran Hermano: el apasionado beso entre Sabrina y Denisse durante la fiesta en la pileta

En casi todos los comentarios se llegaba a la misma conclusión, que las nuevas hermanitas quieren hacer lo que hicieron las ex hermanitas Julieta Poggio y su amiga Daniela. “Muy forzado queriendo hacer lo mismo que Julieta y Daniela”, “ya no saben qué hacer para figurar”, “¿porque chapaban de la nada? JSJSJ una ganas de cámara tienen estas . Quieren imitar todo lo que pasó en el GH anterior y no les sale”, fueron algunos de los comentarios sobre el beso en las redes.