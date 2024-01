Los equipos de trabajo sólidos se arman con respeto y reconocimiento

Otro punto importante que no están entendiendo es el equilibrio entre la vida personal y laboral como algo prioritario, y no se trata solo de dar espacio, sino de ofrecer “libertad”. La gente se resiente si no se respetan sus necesidades personales. Se van a ir si no encuentran sentido o si no se respeta su espacio para crecer. Por eso, cuando vamos a sumar a alguien al equipo, necesitamos preguntarles sobre sus objetivos personales y profesionales, sus pasiones y cómo les gustaría desarrollar el trabajo. Su trabajo debe estar diseñado para que puedan vivir con sentido cada día, con libertad y con un equilibrio que respete lo que les apasiona.