Libros para el verano 2024

Consta de veintiocho ensayos -“tanteos de un vacilante”, los llama- cuya temática variopinta estrecha sus brazos al lector ofreciéndole su cordial familiaridad. Quién, acaso, no puede reconocerse adentrado en lo profundo de meditaciones que involucran el tiempo, la soledad, la muerte, el amor, la amistad, la esperanza, el fracaso, el vacío, el odio. Pero el autor lo aclara de entrada, el título y los temas sugieren una “mansedumbre engañosa”. Detrás de esa pátina de fácil deglución interpretativa se encuentra el razonamiento riguroso, profundo y epifánico que, de consuno con la retórica, transforma su agudo pensamiento filosófico en notable belleza literaria. Algo más. Temas de siempre no es un libro distinto en su ya cuantiosa cosecha. Es el mismo libro que Kovadloff no dejó de escribir nunca. Lo viene escribiendo desde el mismo momento en que lo citó Roberto Juarroz al café “La Cigüeña”, en el Barrio Norte porteño, para hacerle conocer sus impresiones que la lectura del manuscrito de El silencio primordial -su excelsa ópera prima- le habían sugerido. Ese día impreciso de 1991 pudo escuchar, luego de un interminable silencio, la sentencia del poeta: “Ahora, a resistir”.