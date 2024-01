Milei le cerró el grifo discrecional a las provincias

Según la consultora, a diferencia de lo observado en los meses previos, durante diciembre fueron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) los que traccionaron los envíos no automáticos, situación explicada principalmente por el acuerdo alcanzado por el ex ministro de Economía Sergio Massa con los gobernadores antes del cambio de gobierno. “Ese acuerdo -explica- consistió en el pago del remanente del fondo de ATN que no se había ejecutado y que fue finalmente por unos $ 128.525 millones que equivale al 35% de los envíos no automáticos totales del mes, un valor 2,5 veces superior lo que se había distribuido entre enero y noviembre por este mismo concepto”. De otro modo, la situación hubiese sido más dramática para las provincias que se acostumbraron a las asistencias financieras de la Casa Rosada por fuera de los recursos de coparticipación federal.