Cartas de lectores: Plaza sucia, una mala experiencia de fin de año en la ciudad

Misma situación cuando visitamos el espacio de la diversidad en Avda Belgrano, intersección con Belisario Roldán. Ante esto invito a la intendenta, Rossana Chahla, a cambiar su modo de trabajar ya que hoy no está dando resultados positivos. Si mal no recuerdo en campaña usaba gigantografías para presentar su equipo de trabajo y por los resultados inmediatos sus trabajos no prosperan. Espero que estás líneas sirvan para reflexionar y torcer el rumbo de su gestión.