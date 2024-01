El derroche de agua en Tucumán bate récords

La escasez de agua dulce es un problema en todo el mundo y los pronósticos en el corto plazo no son alentadores. Al punto que no pocos analistas geopolíticos anticipan que los próximos conflictos bélicos no serán por el petróleo, ni por la energía, ni por los alimentos, ni por el territorio, sino que se desatarán por la provisión de agua para consumo humano, para la industria y para el agro y la ganadería.