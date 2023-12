Nicolás Sánchez, ansioso por su debut en Japón

"Se acerca fin de año y estamos limpiando la sede del club. Fue mi primera experiencia. He aceptado la cultura japonesa. En mi país llevamos zapatos dentro de casa, pero en Japón es obviamente diferente. Incluso cuando entro en la sede del club, me quito los zapatos. Durante el Mundial no sabía cuál sería mi próximo paso en mi carrera, pero se me dio esta oportunidad y es una experiencia especial. Japón es un país que siempre me ha gustado, así que estoy deseando jugar acá. Pablo (Matera) me contó es una gran experiencia", compartió Sánchez en su primera conferencia de prensa como jugador de los "gorilas" de la Japan Rugby League One.